1. (Қандай?) тұсқазғар жабыстыру керек. 2. (Қайда?) жайлы төсек, ашық түсті жаймалар ??олу керек. 3. (Қайда?) артық зат керек емес. 4. Асүйге (қандай?) шамдар ерекше жарық беріп тұрады. Вместо вопросов вставьте правильны...

Қазақ тiлi
1. (Қандай?) тұсқазғар жабыстыру керек. 2. (Қайда?) жайлы төсек, ашық түсті жаймалар ??олу керек. 3. (Қайда?) артық зат керек емес. 4. Асүйге (қандай?) шамдар ерекше жарық беріп тұрады. Вместо вопросов вставьте правильные слова. Заранее спасибо :з
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақшыл түс қағаз жарыстыру керек. Үйге жайлы төсек, ақшыл түсті жаймалар болу керек. Бөлмеге артық зат керек емес. Асүйге улкен шамдар ерекше жарық беріп тұрады.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нужно поставить скобки так чтобы получилось: 140-80:4×5=600
Ответить
Русский язык
Напишите сложные примеры слов с проверяемой безуд.гласной
Ответить
Русский язык
Спиши Определи падеж выделенных имен существительных Вставь пропущенные буквы
Ответить
Физика
Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление ме...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите придумать на казахском 12 предложений что подарить маме на новый год заранее спасибо срочно надо
Ответить