1. (Қандай?) тұсқазғар жабыстыру керек. 2. (Қайда?) жайлы төсек, ашық түсті жаймалар ??олу керек. 3. (Қайда?) артық зат керек емес. 4. Асүйге (қандай?) шамдар ерекше жарық беріп тұрады. Вместо вопросов вставьте правильны...
Қазақ тiлi
1. (Қандай?) тұсқазғар жабыстыру керек. 2. (Қайда?) жайлы төсек, ашық түсті жаймалар ??олу керек. 3. (Қайда?) артық зат керек емес. 4. Асүйге (қандай?) шамдар ерекше жарық беріп тұрады. Вместо вопросов вставьте правильные слова. Заранее спасибо :з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақшыл түс қағаз жарыстыру керек. Үйге жайлы төсек, ақшыл түсті жаймалар болу керек. Бөлмеге артық зат керек емес. Асүйге улкен шамдар ерекше жарық беріп тұрады.
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