Упростите : (sin4a+2sin2a)*ctg2a ------------------------------ (cosa+ cos3a)*cosa

Математика
Упростите : (sin4a+2sin2a)*ctg2a ------------------------------ (cosa+ cos3a)*cosa
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sin4α+2sin2α)·ctg2α/(cosα+cos3α)·cosα= =(2sin2αcos2α+2sin2α)·ctg2α/(2cos[(α+3α)/2]·cos[(α-3α)/2]·cosα)= =2sin2α·(cos2α+1)·(cos2α/sin2α)/(2cos2α·cos(-α)·cosα)= =2cos2α·(cos²α-sin²α+cos²α+sin²α)/2cos2α·cos²α= =2cos2α·2cos²α/2cos2α·cos²α=2;
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