Построй в тетради прямо угольник периметр которого равен 18 см, а длина одной из ст??рон 3 см.

Математика
Построй в тетради прямо угольник периметр которого равен 18 см, а длина одной из ст??рон 3 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(18-(3+3)):2=12:2=6 см вторая сторона прямоугольника т.е длина; 2)Чертим : ширина 3 см, длина 6 см
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