Чем пользовались наши предки для заготовки сена
Окружающий мир
Чем пользовались наши предки для заготовки сена
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Гость:
Наши предки для заготовки сена пользовались серпом, косой
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