Как правильно решить 127+y=357-85

Математика
Как правильно решить 127+y=357-85
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
357 - 85 потом от этого числа отнять 127 получим y
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