Собумственная скорость катера25,6км/ч,а ее скарость по течению реки 28,1 км/ч.Какое расстояние проплыл катер,если будет двигаться 4ч против течения реки?
Математика
Собумственная скорость катера25,6км/ч,а ее скарость по течению реки 28,1 км/ч.Какое расстояние проплыл катер,если будет двигаться 4ч против течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 28,1-25,6 = 2,5 (км/ч) - скорость течения 2. 25,6-2,5 = 23,1 (км/ч) - скорость катера против течения 3. 23,1*4 = 92,4 (км) Ответ: 92,4 км.
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