Собумственная скорость катера25,6км/ч,а ее скарость по течению реки 28,1 км/ч.Какое расстояние проплыл катер,если будет двигаться 4ч против течения реки?

Математика

Собумственная скорость катера25,6км/ч,а ее скарость по течению реки 28,1 км/ч.Какое расстояние проплыл катер,если будет двигаться 4ч против течения реки?

Автор: Гость