Ребят, помогите плиизз завтра сдавать... 1) в каком фразеологизме сказано, что какой-то вопрос хворает? 2) в каком фразеологизме сказано о горе, которое находится в жидком состоянии? 3) в каком фразеологизме сказано, какой о...

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Ребят, помогите плиизз завтра сдавать... 1) в каком фразеологизме сказано, что какой-то вопрос хворает? 2) в каком фразеологизме сказано о горе, которое находится в жидком состоянии? 3) в каком фразеологизме сказано, какой орган человеческого тела есть у правды? 4) в каком фразеологизме сказано о то, какое кушанье бывает в голове у некоторых людей? 5) в какой фразеологизме сказано, какой вкус имеет правда? плииизз прошу помочь!!

Автор: Гость