Ребят, помогите плиизз завтра сдавать... 1) в каком фразеологизме сказано, что какой-то вопрос хворает? 2) в каком фразеологизме сказано о горе, которое находится в жидком состоянии? 3) в каком фразеологизме сказано, какой о...
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Ребят, помогите плиизз завтра сдавать... 1) в каком фразеологизме сказано, что какой-то вопрос хворает? 2) в каком фразеологизме сказано о горе, которое находится в жидком состоянии? 3) в каком фразеологизме сказано, какой орган человеческого тела есть у правды? 4) в каком фразеологизме сказано о то, какое кушанье бывает в голове у некоторых людей? 5) в какой фразеологизме сказано, какой вкус имеет правда? плииизз прошу помочь!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2)хлебнуть горя 3)в ногах правды нет 4)каша в голове 5)горькая правда
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