Найди слова с безударными гласными,непроверяемыми ударением молоток, молодой, со??ока, мороз

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Найди слова с безударными гласными,непроверяемыми ударением молоток, молодой, со??ока, мороз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорока, мороз- их никак не проверишт
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