Найди слова с безударными гласными,непроверяемыми ударением молоток, молодой, со??ока, мороз
Русский язык
Найди слова с безударными гласными,непроверяемыми ударением молоток, молодой, со??ока, мороз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорока, мороз- их никак не проверишт
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