1)В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. И??правьте ошибку и запишите это слово правильно. Впереди расстилалась большая БОЛОТИСТАЯ равнина. ГОРДЫНЯ и тщеславие – вот что сгубило великий ...

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Автор: Гость