На клумбе расцвели тюльпаны и ирисов,пречём тюлпанов было в 5 раз больше чем ирисо??.Сколько ирисов расцвело на клумбе, если их было меньше,чем тюльпанов на 24 штуки

Математика

На клумбе расцвели тюльпаны и ирисов,пречём тюлпанов было в 5 раз больше чем ирисо??.Сколько ирисов расцвело на клумбе, если их было меньше,чем тюльпанов на 24 штуки

Автор: Гость