На клумбе расцвели тюльпаны и ирисов,пречём тюлпанов было в 5 раз больше чем ирисо??.Сколько ирисов расцвело на клумбе, если их было меньше,чем тюльпанов на 24 штуки

Математика
На клумбе расцвели тюльпаны и ирисов,пречём тюлпанов было в 5 раз больше чем ирисо??.Сколько ирисов расцвело на клумбе, если их было меньше,чем тюльпанов на 24 штуки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х = х + 24 5х - х = 24 4х = 24 х = 24 : 4 х = 6 было ирисов 6 * 5 или 24 + 6 = 30 было тюльпанов или так решается 1) 5 - 1 = 4 части всего было ирисов и тюльпанов вместе 2) 24 : 4 = 6 ирисов 3) 6 * 5 = 30 тюльпанов
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