К трёх значному числу приписали цифру 9 сначала слева а потом с права получили 2 тр??хзначных числа разность которых равна 2214 найдите трёх значное число
Математика
К трёх значному числу приписали цифру 9 сначала слева а потом с права получили 2 тр??хзначных числа разность которых равна 2214 найдите трёх значное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9000+х - первое число. 10х+9 - второе. 9000+х-10х-9=2214 9х=9777 х=753 Другой вариант: 10х+9-9000-х=2214 9х=11223 х=1247 х- не трехзначное Ответ: 753
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