Пользуясь таблицей 4,напишите какие размеры будут иметь шпонка и пазы соединения ??ризматической шпонкой ,если диаметр вала 42мм

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Пользуясь таблицей 4,напишите какие размеры будут иметь шпонка и пазы соединения ??ризматической шпонкой ,если диаметр вала 42мм

Автор: Гость