Пользуясь таблицей 4,напишите какие размеры будут иметь шпонка и пазы соединения ??ризматической шпонкой ,если диаметр вала 42мм

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Пользуясь таблицей 4,напишите какие размеры будут иметь шпонка и пазы соединения ??ризматической шпонкой ,если диаметр вала 42мм
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Паз - глубина 5 мм - ширина 12 шпонка - 12 х 8 мм 
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