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К хемосинтетикам относиться
Биология
К хемосинтетикам относиться
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Серобактерии, железобактерии и нитрифицирующие бактерии
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