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Из сумы чисел 41 и 19 вычеслить 21
Математика
Из сумы чисел 41 и 19 вычеслить 21
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Гость:
41+19=60 69-21=39 ответ:39
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