Какой камерой сердца заканчивается большой круг кровообращения?

Биология
Какой камерой сердца заканчивается большой круг кровообращения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предсердией - ответ...........
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