Приведите примеры математического вырожения

Информатика
Приведите примеры математического вырожения
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