Публичное право, созданное древними римлянами, не оказало глубоко¬го влияния на развитие мировой юриспруденции, в то время как большинст¬во институтов римского частного права легло в основу гражданского зако¬нодательства многих...

Гость: Гость:

Потому что один из последних императоров древнего Рима Диоген Синопский был очень образованным, он издал Декрет об Образовании (Code Iudex Civilis), согласно которому во всех римских провинциях, кроме Феодосии и Персии должны были открыться библиотеки, в которых каждый свободный человек должен был обучиться римскому праву. Ну, а дальше все просто. После краха римской империи библиотеки-то остались вместе со всеми гражданскими законами, которые действовали в Риме, а так как практически все, кроме рабов, были образованными и уже знали римское право, то и изобретать велосипед не было необходимости.