Запиши семь словарных слов.

Русский язык
Запиши семь словарных слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
мозаика лаборатория колосс опера ориентир идеология активный
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