Выпиши из текста словосочетания .Прил+сущ,укажи род,число и падеж обеих частей речи. В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной Журча пробивался волною холодной,...
Русский язык
Выпиши из текста словосочетания .Прил+сущ,укажи род,число и падеж обеих частей речи. В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной Журча пробивался волною холодной, Хранимый,под сенью зелёных листов, От знойных лучей и летучих песков.
Ответ(ы):
Гость:
В песчаных степях , аравийской земли, гордые пальмы, почвы бесплодной , зеленых листов, знойных лучей, летучих песков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Право
Публичное право, созданное древними римлянами, не оказало глубоко¬го влияния на развитие мировой юриспруденции, в то время как большинст¬во институ...
Физика