Выпиши из текста словосочетания .Прил+сущ,укажи род,число и падеж обеих частей речи. В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной Журча пробивался волною холодной,...

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Выпиши из текста словосочетания .Прил+сущ,укажи род,число и падеж обеих частей речи. В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной Журча пробивался волною холодной, Хранимый,под сенью зелёных листов, От знойных лучей и летучих песков.

Автор: Гость