Пользуясь таблицей умножения, составь 4 равенства из чисел: а) 3, 6 и 18; б) 8, 3 и 24; в) 3, 7 и 21.

Математика

Пользуясь таблицей умножения, составь 4 равенства из чисел: а) 3, 6 и 18; б) 8, 3 и 24; в) 3, 7 и 21.

Автор: Гость