Пользуясь таблицей умножения, составь 4 равенства из чисел: а) 3, 6 и 18; б) 8, 3 и 24; в) 3, 7 и 21.
Математика
Пользуясь таблицей умножения, составь 4 равенства из чисел: а) 3, 6 и 18; б) 8, 3 и 24; в) 3, 7 и 21.
Ответ(ы):
Гость:
А)1. 18=3х6 2. 6=183 3. 3=186 4.18=6х3 б)1. 8=243 2. 3=248 3. 24=3х8 4. 24=8х3 в)1. 3=217 2. 7=213 3. 21=7х3 4. 21=3х7
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