Помаги пожалуйста мне 108

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Помаги пожалуйста мне 108
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там же понятно написано.Прочитай по ролям.В этом тексте не надо ничего делать.Просто выбери партнера для этого рассказа.И все.
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