Помагите Написать описание купюр Казахстана На казакском и Руском языке 1000 2000 или 5000 тысяч В форме сочинения

Қазақ тiлi
Помагите Написать описание купюр Казахстана На казакском и Руском языке 1000 2000 или 5000 тысяч В форме сочинения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правлением Национального Банка Республики Казахстан 28 ноября 2015 года принято решение о продлении сроков постепенного изъятия из оборота банкнот номиналом 2000, 5000, 10 000 тенге образца 2006 года до 3 октября 2016 года включительно. До указанной даты эти банкноты являются законным платёжным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.
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