76440000 и 1370000? сколько нулей в произведения чисел

Математика
76440000 и 1370000? сколько нулей в произведения чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Первом 4 нуля а втором 4 нуля
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