Число учащихся первых вторых третьих и четвертых классов в начальной школе пропо??ционально число 8 10 9 и 9 Найдите число всех учащихся начальной школы если в третьих классах учится 63 ученика

Математика
Число учащихся первых вторых третьих и четвертых классов в начальной школе пропо??ционально число 8 10 9 и 9 Найдите число всех учащихся начальной школы если в третьих классах учится 63 ученика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо, так: в первых классах - пропорционально 8                        во вторых классах - 10                          в третьих классах - 9                          в четвертых классах - 9 Тогда, учитывая, что в третьих классах 63 ученика, на одну долю пропорциональности приходится 63 : 9 = 7 (уч.)                         в первых классах учится 7 * 8 = 56 (уч.)                        во вторых классах - 7 * 10 = 70 (уч.)                         в четвертых классах - 7 * 9 = 63 (уч.) Всего в начальной школе учится  63 + 56 + 70 + 63 = 252 (уч.) Ответ: 252 учащихся.
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