SOS!! Помогите пожалуйста. Если я не сделаю, то я стану троечником !
Геометрия
SOS!! Помогите пожалуйста. Если я не сделаю, то я стану троечником !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. угол А = углу С = 50 градусов(как протовопол углы) угол А+угол В = 180 (леж на одной стороне), угол в = 130 градусов угол В= угол Д а дальше просто смотри по задаче
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