Почему финиковаяпальма считалась в Междуречье священным

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Почему финиковаяпальма считалась в Междуречье священным
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