Пожалуйста) спасибо) только подробно
Физика
Пожалуйста) спасибо) только подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S=a*t^2/2 m*a=m*g*sina-u*m*g*cosa a=g*(sina-u*cosa)=10*(0,866-0,2*0,5)=7,66 м/с2 S=7,66*1^2/2=3,83 м 2) m2*g-T=m2*a T-u*m1*g=m1*a m2*g-u*m1*g=a*(m1+m2) u=m2*g-a*(m1+m2)/g=0,15*10-1*(0,15+0,3)/10=0,105
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