Помагите пожайлуста! Очень нужно! (8-10 слов МЕТАФОРЫ). Метафоры брать из стиха "ДЕРЕ??НЯ" А.С. Пушкин, или из басни Крылова. :) Буду очень благодарна! :))
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Помагите пожайлуста! Очень нужно! (8-10 слов МЕТАФОРЫ). Метафоры брать из стиха "ДЕРЕ??НЯ" А.С. Пушкин, или из басни Крылова. :) Буду очень благодарна! :))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пустынный уголок подвижные картины лазурные равнины бродящие стада следы довольства барство дикое девы юные грозный дар
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