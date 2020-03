Помагите пожалуйста хоть сколько нибудь

Гость: Гость:

1) I never fail my dad-Я никогда не поведу своего отца I sometimes miss lessons-Я иногда пропуская уроки I often go to the cinema-Я часто хожу в кино 2) As soon as you enter my room you can see my creamy curtains(кремовые шторы) As soon as you enter our classroom you can see a board As soon as you enter the theater you can see a lot of actors 3)ничего не видно 4)не насилуй мои глаза