Помагите пожалуйста хоть сколько нибудь

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Помагите пожалуйста хоть сколько нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) I never fail my dad-Я никогда не поведу своего отца I sometimes miss lessons-Я иногда пропуская уроки I often go to the cinema-Я часто хожу в кино 2) As soon as you enter my room you can see my creamy curtains(кремовые шторы) As soon as you enter our classroom you can see a board As soon as you enter the theater you can see a lot of actors 3)ничего не видно 4)не насилуй мои глаза
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