Падежи имен прилагательных и вопросы к каждому из падежей

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Именительный падеж. Окончания –ая, -яя. Удочка (какая?) длинная. Родительный падеж. Окончания –ой, -ей. Удочки (какой?) длинной. Дательный падеж. Окончания –ой, ей. Удочке (какой?) длинной. Винительный падеж. Окончания –ую, -юю. Удочку (какую?) длинную. Творительный падеж. Окончания –ой, -ей. Удочкой (какой?) длинной. Предложный падеж. Окончания –ой, -ей. Об удочке (какой?) длинной.