Падежи имен прилагательных и вопросы к каждому из падежей

Русский язык
Падежи имен прилагательных и вопросы к каждому из падежей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж. Окончания –ая, -яя. Удочка (какая?) длинная. Родительный падеж. Окончания –ой, -ей. Удочки (какой?) длинной. Дательный падеж. Окончания –ой, ей. Удочке (какой?) длинной. Винительный падеж. Окончания –ую, -юю. Удочку (какую?) длинную. Творительный падеж. Окончания –ой, -ей. Удочкой (какой?) длинной. Предложный падеж. Окончания –ой, -ей. Об удочке (какой?) длинной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуй глаголы с помощью приставок делать-, катиться-, бежать-, крыть-, ходить-, клеить-,дуть-,двинуть-,гадать-,бить-
Ответить
Обществознание
При каких работ чувствуешь шум и вибрацию
Ответить
Математика
Помогите ришить уровнение по математике. 1) 5002-X:10=4807 2) Xх100-594=2406
Ответить
Русский язык
Плизз 3,4,5 решите.
Ответить
Английский язык
Then use the phrases to complete the sentences .
Ответить