Помагите пожалуйста решить уравнения все

Гость: Гость:

А) 2/3х = -6 х = -6 : 2/3 = (-6 * 3) / 2 ( запиши в виде дроби ) = -9 ответ: -9 б) 11,2 - 4х = 0 -4х = 11,2 х = 11,2 : (-4) х = -2,8 в) 1,6 ( 5х - 1 ) = 1,8х - 4,7 8х - 1,6 = 1,8х - 4,7 8х - 1,8х = 1,6 - 4,7 6,2х = -3,1 х = -3,1 : 6,2 х = - 0,5