Исправить ошибки и объяснить постановку знаков препинания, выделить грамматичес??ую основу, определить чем выражены подлежащие и сказуемое. Я- ученик. Глаза - как небо, голубое..... Хорошо учиться вот наша задача, пятью пять дв...
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Исправить ошибки и объяснить постановку знаков препинания, выделить грамматичес??ую основу, определить чем выражены подлежащие и сказуемое. Я- ученик. Глаза - как небо, голубое..... Хорошо учиться вот наша задача, пятью пять двадцать пять. Герой этого спектакля-я. прекрасный человек Иван Иванович.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-ученик Я-подлежащее, ученик-сказуемое. Глаза, как небо голубое. Глаза-подлежащее, небо-сказуемое. Хорошо учиться-вот наша задача. Учиться-подлежащее, задача-сказуемое. Пятью пять-двадцать пять. Пятью пять-подлежащее, двадцать пять-сказуемое. Герой этого спектакля я. Герой-подлежащее, я-сказуемое. Прекрасный человек-Иван Иванович. Человек-подлежащее, Иван Иванович-сказуемое. Если заметите ошибку,то пишите в комментариях
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