Исправить ошибки и объяснить постановку знаков препинания, выделить грамматичес??ую основу, определить чем выражены подлежащие и сказуемое. Я- ученик. Глаза - как небо, голубое..... Хорошо учиться вот наша задача, пятью пять дв...

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Исправить ошибки и объяснить постановку знаков препинания, выделить грамматичес??ую основу, определить чем выражены подлежащие и сказуемое. Я- ученик. Глаза - как небо, голубое..... Хорошо учиться вот наша задача, пятью пять двадцать пять. Герой этого спектакля-я. прекрасный человек Иван Иванович.

Автор: Гость