Сумма всех меньших 100 чисел которые оканчиваются цифрой 4 или 6
Математика
Сумма всех меньших 100 чисел которые оканчиваются цифрой 4 или 6
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Гость:
4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 если я правильно задание поняла)) 6, 26, 16, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 :)
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