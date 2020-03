Твір про осінь на англійській мові 10 речень з перекладом

Гость: Гость:

Autumn Fairy all changes to your system. That green leaves become yellow. And if not red. Once the fly a breeze, the leaves covering the ground, circling in the fall dance. Although many birds fall fly to warmer climes, high in the sky farewell flapping wings. Glad we sparrow, titmouse hasten the forests that people could feel myself again assistants feathered friends. The gardens are poured juice apples later on generous harvest. In the field come the workers are happy, they are happy this season. For gold orange trees jump nimble squirrel. They do not have time to grieve, mushrooms, nuts enough to make winter supplies. Autumn Fairy casts a golden palette hope for again come spring. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Ось зелені листочки стали жовтими. А то й зовсім червоними. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крильми. Звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички, щоб люди себе знову змогли відчути помічниками пернатих друзів. У садах наливаються соком пізні яблука на щедрий врожай. На поля виходять щасливі трударі, вони радіють цій порі. По золотих деревах скачуть прудкі жовтогарячі білочки. Вони не мають часу сумувати: грибів, горішків вдосталь, щоб зробити зимові запаси. Чарівниця осінь золотою палітрою навіює надію, бо потім знову настане весна.