Если озображение уменьшили в 50 раз то масштаб будет : А 1:500 Б 1:5000 В 1:50 Г 1:5
География
Если озображение уменьшили в 50 раз то масштаб будет : А 1:500 Б 1:5000 В 1:50 Г 1:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в 1:50 ну я так думаю
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