Если озображение уменьшили в 50 раз то масштаб будет : А 1:500 Б 1:5000 В 1:50 Г 1:5

География

Если озображение уменьшили в 50 раз то масштаб будет : А 1:500 Б 1:5000 В 1:50 Г 1:5

Автор: Гость