9*9-(71+8:4*0)+1*99=?
Математика
9*9-(71+8:4*0)+1*99=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81 - (71+0) + 99 = 109
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