Запишіть цифри словами: від 9492 відняти39 до 5623 додати 734 поїзд з 375 пасажирами
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Запишіть цифри словами: від 9492 відняти39 до 5623 додати 734 поїзд з 375 пасажирами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Від дев'яти тисяч чотирьохсот дев'яносто двох відняти тридцять дев'ять. До п'яти тисяч шестиста двадцять трьох додати сімсот тридцять чотири. Поїзд з трьохсотьма сімдесятьма п'ятьма пасажирами.
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