Тест на картинке....
Математика
Тест на картинке....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-7x-18 >0 , (x+2)(x-9)>0, (-∞;-2)∪(9;+∞) x²-7x-18=0 D=7²-4·(-18)=49+72=121, √D=11, x₁=(7+11)/2=9, x₂=(7-11)/2=-2 {-2;9} x²-7x-18<0, (x+2)(x-9)<0 , (-2;9) x²-7x-18 ≤0, (x+2)(x-9)≤0 [-2;9] Ответ: 1)------ (-∞;-2)∪(9;+∞) 2)------ {-2;9} 3)-------(-2;9) 4).-------- [-2;9]
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