Помогите с английским плиз: Поставьте глагол, данный в скобках в Present Perfect. 1. We … (receive) three big projects. 2. I … (be) to almost every country of the world. 3. He … never… (be) abroad. 4. … you … (speak) to Li...

Английский язык

Помогите с английским плиз: Поставьте глагол, данный в скобках в Present Perfect. 1. We … (receive) three big projects. 2. I … (be) to almost every country of the world. 3. He … never… (be) abroad. 4. … you … (speak) to Lisa today? 5. … you … (have) lunch yet?

Автор: Гость