АВСД-ромб. угол ВСД =70 градусов. найти угол ВАС. Только пожалуйста с объяснениями

Геометрия
АВСД-ромб. угол ВСД =70 градусов. найти угол ВАС. Только пожалуйста с объяснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AБСД- ромб, => если провести диагонали, они будут друг другу равны, то есть АО=ОС, ВО=ОД, => ∠ВАС был создан с помощью диагонали и будет равен ½∠ВАД, по правилам симметрии ромба ∠ВСД = ∠ВАД =70°  => ∠ВАС=½70=35°
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