Синоним к словам народ., зародыш, родина,урожай, природа СРОЧНО

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Синоним к словам народ., зародыш, родина,урожай, природа СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народ- нация, жители, люди, раса, племя;  Зародыш- плод, эмбрион, начало, зачатки;   Родина- Отечество, Отчизна, Прародина;  Урожай- жатва, ярица, новина, хлебород;   Природа- натура, естество; сущность, мир.
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