Почему запорожская сечь называется сечью ??

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Казачество сформировалось в южных степях Украины и Юго-западной части Руси В XVв, а позже и на других территориях. Появление казаков вызвано тем, что крепостные крестьяне не выдерживав крепостного гнёта сбегали от хозяев в южные степи. От туда они свободно могли нападать на Крымских татар, Османскую имперю, Польшу. Именно территория южной украины была запорожской сечью, так как возможны были набеги на соседние государства