Подбери к предложениям подходящие по смыслу существительные со звонкими и глухими согласными в середине слова
Русский язык
Подбери к предложениям подходящие по смыслу существительные со звонкими и глухими согласными в середине слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галилео Галилей не думай не о чем просто расслабься
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