Сколько градусов содержит угол который составляет 1) 7/18 прямого угла ; 2) 11/36 развер??утого угла
Математика
Сколько градусов содержит угол который составляет 1) 7/18 прямого угла ; 2) 11/36 развер??утого угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90:18*7= 35 градусов 2) 180:36*11=55 градусов
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