Укажите слово, которое соответствует схеме: приставка - корень - суффикс - суффикс - окончание - суффикс а) приготовился б) пришкольный г) приближаться
Русский язык
Укажите слово, которое соответствует схеме: приставка - корень - суффикс - суффикс - окончание - суффикс а) приготовился б) пришкольный г) приближаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет под Г потому что если в России то ть будет окончание
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