Составить 2 задачи и решить их.Составитьзадачи обратные данным и решить. 2класс
Математика
Составить 2 задачи и решить их.Составитьзадачи обратные данным и решить. 2класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 + х = 18 - 16 = 2 ; 18 : 2 = 9 ; 18 - 2 = 16 ; 9 * 2 = 18
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