Краткое содержание - Гэллико. П. Ослиное чудо.

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Быль - притча о том, как расцветают сердца , когда их касается простодушная любовь и безграничное доверие к благодати Божьей. История о десятилетнем Пепино, мальчике-сироте, которому в наследство досталась работящая, смирная ослица по имени Виолетта. Пепино и Виолетта очень любили друг друга. Жители Ассизи привыкли встречать на улицах и за городом худенького босого мальчика с большими ушами и серого, как пыль, ослика с улыбкой Моны Лизы, предлагающих свои услуги всем, кому могут понадобиться маленький мальчик и выносливая ослица. Работали они тяжко - таскали воду, хворост. тяжелые корзины, помогали вытянуть из грязи повозку, нанимались на уборку олив и даже доставляли домой слишком много выпивших сограждан. Но однажды весной Виолетта заболела. Прочитав до конца этот рассказ, вы увидите насколько сильно мальчик любил свою ослицу, что ему пришлось преодолеть, чтобы вылечить ее от болезни, а также узнаете , что завещал нам отец Франциск, человек среди святых.