Прочитайте отрывок из романа путь абая.найдите в нём причастия.определите их синтаксическую роль.выпишите из текста предложения, в которых причастия употреблены в роли имен существительных,подчеркивая их как члены предложения
Русский язык
Прочитайте отрывок из романа путь абая.найдите в нём причастия.определите их синтаксическую роль.выпишите из текста предложения, в которых причастия употреблены в роли имен существительных,подчеркивая их как члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ггранроепо6крлгендлррр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Помогите с английским плиз: Поставьте глагол, данный в скобках в Present Perfect. 1. We … (receive) three big projects. 2. I … (be) to almost...
Геометрия
Русский язык