Прочитайте отрывок из романа путь абая.найдите в нём причастия.определите их синтаксическую роль.выпишите из текста предложения, в которых причастия употреблены в роли имен существительных,подчеркивая их как члены предложения

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Прочитайте отрывок из романа путь абая.найдите в нём причастия.определите их синтаксическую роль.выпишите из текста предложения, в которых причастия употреблены в роли имен существительных,подчеркивая их как члены предложения

Автор: Гость