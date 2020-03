Помогите с английским плиз: Выберите правильный вариант ответа из двух предложе??ных. a) - I’d like to invite you to lunch on Saturday night. - Oh, thank you very much/ what time will it finish? b) – We’re having a little p...

Помогите с английским плиз: Выберите правильный вариант ответа из двух предложе??ных. a) - I’d like to invite you to lunch on Saturday night. - Oh, thank you very much/ what time will it finish? b) – We’re having a little party at the weekend. Can you and your wife come? - That sounds nice. Thank you/ I don’t know. c) - How about a game of tennis at the weekend? - I can’t I’m busy/ I’d like to but I’m afraid I’m busy all the weekend. d) – I have to cancel lunch tomorrow. Can we fix another time? - Let’s do something next week/ No, thanks

