Моторная лодка за 5 часов по течению проплыла 110км,а за 8 часов против течения-108 км.??акова собственная скорость лодки?

Математика
Моторная лодка за 5 часов по течению проплыла 110км,а за 8 часов против течения-108 км.??акова собственная скорость лодки?
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